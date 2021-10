Cliente presa in ostaggio sotto la minaccia della pistola: rapina shock in un ufficio postale (Di lunedì 11 ottobre 2021) a Roma Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) a Roma

Advertising

leggoit : #Roma Cliente presa in ostaggio e pistola puntata: rapina choc all'#ufficio postale, due arresti - BethesdaCS_IT : @apexpredator354 Ciao Apexpredator, grazie per la segnalazione! Abbiamo trasmesso le informazioni relative al tuo t… - BethesdaCS_IT : @list99796101 Ciao Jacob, grazie per la segnalazione! Abbiamo trasmesso le informazioni relative al tuo ticket di s… - MaybeWorsty : @bvstiadiSatana Classica ipocrisia da Americansky bianky: il centro del discorso è costruito tutto intorno al “IO”… - sandroprio87 : @TIM_Official Buonasera, ho ricevuto risposta via PEC 'per motivi tecnici non è possibile procedere con il trasloco… -