Calcio | Verratti | ' prima di ritirarmi tornerò al Pescara'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Parigi, 11 ott. - (Adnkronos) - "Mi resta ancora un po' di tempo, quello che so è che rimarrò sempre qui.dial, lo farò per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c'è il mare e la montagna". Lo dice il centrocampista del Psg Marcoin merito al suo futuro. "Sono innamorato del Psg ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data -aggiunge il 28enne abruzzese a France Info-. Ero un ragazzino quando sono arrivato, venivo da un piccolo paese di provincia e qui ho trovato tutto. Era tutto incredibile, sono diventato uomo, ho trovato l'amore e i miei figli sono nati qui. Tutto ciò che ho vissuto qui mi lascerà ricordi indelebili".parla anche di Lionel Messi da due mesi suo compagno ...