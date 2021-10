Bagni su Napoli-Torino, Koulibaly e Juric (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bagni: “Osimhen diventerà sempre più un simbolo! Su Koulibaly e Juric…” Salvatore Bagni, dirigente, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare di Napoli–Torino, di Osimhen, Juric, dei cori razzisti a Koulibaly ed altro. Queste le sue parole: SU OSIMHEN “Osimhen? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora invece lo si aspetta perché in questo momento è l’uomo decisivo, l’uomo in più, quello che spacca la partita o fa espellere l’avversario, che conquista un rigore. Spero torni in ottime condizioni perché mentalmente, al di là della partita con la Juventus, è stata un’escalation meravigliosa. Bagni SUGLI INSULTI RAZZISTI A ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 11 ottobre 2021): “Osimhen diventerà sempre più un simbolo! Su…” Salvatore, dirigente, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare di, di Osimhen,, dei cori razzisti aed altro. Queste le sue parole: SU OSIMHEN “Osimhen? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora invece lo si aspetta perché in questo momento è l’uomo decisivo, l’uomo in più, quello che spacca la partita o fa espellere l’avversario, che conquista un rigore. Spero torni in ottime condizioni perché mentalmente, al di là della partita con la Juventus, è stata un’escalation meravigliosa.SUGLI INSULTI RAZZISTI A ...

