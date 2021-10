Quando l’America “entrò” in Europa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Qualora il lettore cercasse le origini del diffuso atteggiamento anti-cristiano, del popolare disprezzo per l’epoca medievale e dell’ignoranza relativa al mondo antico, dovrebbe voltarsi indietro. Posando lo sguardo sull’avvenimento che, più d’ogni altro, ha segnato l’inizio dell’età moderna. Ognuno conosce, infatti, la storia della scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo. Prima di suscitare reazioni avverse, va detto che gli storici moderni sanno bene che il genovese non è stato, in ordine di tempo, il primo europeo a calpestare il suolo americano. Poco cambia: ciò che importa è l’ingresso delnella coscienza, nella storia e nell’immaginario europeo. Senza dubbio, ciò è avvenuto a partire dal secolo XVI. Le grandi esplorazioni geografiche hanno rappresentato un’enorme svolta storica. Una di quelle novità che hanno posto ...