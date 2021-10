Inter, niente rinnovo per Perisic: addio a fine stagione sempre più certo, ma contributo ancora importante (Di domenica 10 ottobre 2021) A fine stagione l’Inter saluterà Ivan Perisic Salvo cambio di decisione nei prossimi mesi, quella in corso è e sarà l’ultima stagione con la maglia dell’Inter per Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno e al momento le parti non sembrano voler parlare di un eventuale rinnovo. Nonostante ciò il numero 14 rimane al centro del progetto tecnico-tattico di Inzaghi. “Il prossimo 2 febbraio saranno 33 anni. E, a meno di sorprese, la prossima estate, l’avventura di Perisic si concluderà dopo sei Interiste stagioni, con un Intermezzo al Bayern. Il contratto del croato si esaurirà e non c’è mai stata vera aria di rinnovo. Anzi, l’Inter avrebbe ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Al’saluterà IvanSalvo cambio di decisione nei prossimi mesi, quella in corso è e sarà l’ultimacon la maglia dell’per Ivan. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno e al momento le parti non sembrano voler parlare di un eventuale. Nonostante ciò il numero 14 rimane al centro del progetto tecnico-tattico di Inzaghi. “Il prossimo 2 febbraio saranno 33 anni. E, a meno di sorprese, la prossima estate, l’avventura disi concluderà dopo seiiste stagioni, con unmezzo al Bayern. Il contratto del croato si esaurirà e non c’è mai stata vera aria di. Anzi, l’avrebbe ...

