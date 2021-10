Francesca Cipriani perde un dente. "Dove è finito", disastro a tavola al Gf Vip: chi lo ha ingoiato (Di domenica 10 ottobre 2021) Brutta sorpresa per i vipponi del Grande Fratello Vip. Roba da imbarazzo totale. Sembrava la classica domenica Dove il dolce non deve mancare mai a tavola, ma alla fine spunta un retroscena disgustoso. Un vero colpo di scena. I vipponi preparano in casa il tiramisù e alla fine spunta un dente. Subito sui social si legge: «È il dente di Francesca Cipriani». Ipotesi molto verosimile, ma che scatena su Twitter migliaia di commenti. La Cipriani, infatti, ammette di aver perso un dente e scoppia a ridere. Ma i vipponi le dicono subito che era finito nella crema del tiramisù. «Si è staccato uno, ma me lo avete buttato. Lo Dovevo riattaccare. Nicola mi hai buttato il dente. Hai mangiato il mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Brutta sorpresa per i vipponi del Grande Fratello Vip. Roba da imbarazzo totale. Sembrava la classica domenicail dolce non deve mancare mai a, ma alla fine spunta un retroscena disgustoso. Un vero colpo di scena. I vipponi preparano in casa il tiramisù e alla fine spunta un. Subito sui social si legge: «È ildi». Ipotesi molto verosimile, ma che scatena su Twitter migliaia di commenti. La, infatti, ammette di aver perso une scoppia a ridere. Ma i vipponi le dicono subito che eranella crema del tiramisù. «Si è staccato uno, ma me lo avete buttato. Lovo riattaccare. Nicola mi hai buttato il. Hai mangiato il mio ...

