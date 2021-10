Assalto alla Cgil: «Matrice fascista», scontro Meloni-Letta. Landini: il 16 in piazza (Di domenica 10 ottobre 2021) Manifestazioni di solidarietà in numerose città. Il sindaco di Milano Sala: non possiamo restare indifferenti alla violenza squadrista e all’intolleranza Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 ottobre 2021) Manifestazioni di solidarietà in numerose città. Il sindaco di Milano Sala: non possiamo restare indifferentiviolenza squadrista e all’intolleranza

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - MarioRo22315926 : RT @RaiNews: #UmbertoI, 'Un attacco alla democrazia e anche a coloro come i medici che garantiscono il diritto alla salute' dice il preside… - LiberoP68333298 : RT @OGiannino: NON ascrivo affatto tutti i nogreenpass in piazza ai violenti neofascisti, Mia domanda è su chi ha guidato assalto a CGIL e… -