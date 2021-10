"Vado via". La sorella di Loretta Goggi gela Carlo Conti: roba mai vista a Tale e quale show, secondi di silenzio (Di sabato 9 ottobre 2021) Momento con pochi precedenti a Tale e quale show, il Talent vip musicale di Rai1. Il padrone di casa, Carlo Conti, accoglie sul palco Daniela Goggi, cantante e sorella di Loretta Goggi, la giudice autentica star del programma. Si è appena esibita Federica Nargi: l'ex velina di Striscia la notizia ha imitato Daniela cantando la sua celebre Zigo zago. L'interprete originle si complimenta con la Nargi, celebrandone la performance con parole ironiche: "Lei non è una fata fatuzza è una fata fatona", sorride alludendo alle forme strepitose della modella, madre di due figli avuti dall'ex calciatore di Milan, Cagliari e Juventus Alessandro Matri. A questo punto Carlo Conti ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Momento con pochi precedenti a, ilnt vip musicale di Rai1. Il padrone di casa,, accoglie sul palco Daniela, cantante edi, la giudice autentica star del programma. Si è appena esibita Federica Nargi: l'ex velina di Striscia la notizia ha imitato Daniela cantando la sua celebre Zigo zago. L'interprete originle si complimenta con la Nargi, celebrandone la performance con parole ironiche: "Lei non è una fata fatuzza è una fata fatona", sorride alludendo alle forme strepitose della modella, madre di due figli avuti dall'ex calciatore di Milan, Cagliari e Juventus Alessandro Matri. A questo puntoci ...

Advertising

RosaOnTheClouds : @_Whateveritake ti fotte e bast- okay vado via - kesause : @Napalm51 E chi lo sa Di sicuro prima di un paio d'anni non vado via. - Giusepp80706236 : Ieri sera sono andato al ristorante: “ siamo in tre ma non abbiamo il gp, vado via?” La proprietaria: “prego accomo… - Signor_Chester : @valy_s @borghi_claudio Ammetto di essere diventato anche più scemo di quanto non fossi prima.. Ma, se il pass foss… - CDR38959346 : RT @AnnaritaCenacc1: @mimosaosa Vado a cercarle in ogni città che visito. È un progetto davvero importante, tracce di memoria, per non dime… -