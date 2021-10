“Siamo convinti al 100%”: ecco chi ha rapito e ucciso Maddie McCann (Di sabato 9 ottobre 2021) Il caso di Madeleine McCann, la bambina inglese di 3 anni, che scomparve durante una vacanza con i genitori in Portogallo, continua a tenere con il fiato sospeso il mondo intero ormai da 14 anni. E anche se ci sono ancora molte ombre attorno a questo caso, sembra che gli investigatori stiano per arrivare a una svolta. Leggi anche -> Caso Maddie McCann, nuove prove incastrerebbero il principale indiziato Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, che sta seguendo il caso e che ha indagato in quanto sospetto il pedofilo Christian Brueckner ha dichiarato – come riportato dal ‘Mirror’ in esclusiva: “Siamo certi di avere l’uomo che ha rapito e ucciso Madeleine“. Wolters ha affermato anche di essere certo che Brueckner sia colpevole ed è intenzionato a costruire ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il caso di Madeleine, la bambina inglese di 3 anni, che scomparve durante una vacanza con i genitori in Portogallo, continua a tenere con il fiato sospeso il mondo intero ormai da 14 anni. E anche se ci sono ancora molte ombre attorno a questo caso, sembra che gli investigatori stiano per arrivare a una svolta. Leggi anche -> Caso, nuove prove incastrerebbero il principale indiziato Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, che sta seguendo il caso e che ha indagato in quanto sospetto il pedofilo Christian Brueckner ha dichiarato – come riportato dal ‘Mirror’ in esclusiva: “certi di avere l’uomo che haMadeleine“. Wolters ha affermato anche di essere certo che Brueckner sia colpevole ed è intenzionato a costruire ...

