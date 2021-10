Si può dire “deficitare”? Risponde la Crusca (Di sabato 9 ottobre 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono se “esista” in italiano il verbo deficitare; alcuni si domandano se si possa al suo posto usare il latinismo deficere. Un lettore domanda se deficitario e deficiente siano sinonimi, mentre altri chiedono il perché della presenza della i in deficiente e deficienza. Risposta Alla domanda espressa nel titolo si può Rispondere che è proprio così: per il momento i principali dizionari dell’uso dell’italiano (Vocabolario Treccani, GRADIT, Devoto-Oli, Zingarelli 2020) non registrano la forma deficitare di cui, in realtà, iniziano a esserci numerose attestazioni nella lingua corrente con significato di ‘mancare, essere carente’. Impostando una ricerca su Google (pagine in italiano, 21/1/2021) si rileva questa situazione: per ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono se “esista” in italiano il verbo; alcuni si domandano se si possa al suo posto usare il latinismo deficere. Un lettore domanda se deficitario e deficiente siano sinonimi, mentre altri chiedono il perché della presenza della i in deficiente e deficienza. Risposta Alla domanda espressa nel titolo si puòre che è proprio così: per il momento i principali dizionari dell’uso dell’italiano (Vocabolario Treccani, GRADIT, Devoto-Oli, Zingarelli 2020) non registrano la formadi cui, in realtà, iniziano a esserci numerose attestazioni nella lingua corrente con significato di ‘mancare, essere carente’. Impostando una ricerca su Google (pagine in italiano, 21/1/2021) si rileva questa situazione: per ...

