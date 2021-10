Scuola: Giannelli (presidi), ‘elezioni Consiglio Istituto? ‘Voto in presenza solo con Green pass’ (2) (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – “E’ improprio – precisa Giannelli – ogni paragone con le elezioni amministrative che sono oggetto di una regolamentazione a parte”. Non si ostacola il diritto di voto in presenza a chi è sprovvisto di Green pass? “I diritti sono sempre in conflitto tra loro, la giurisprudenza serve a contemperarli. Io trovo sia giusto esibire il Green pass perché il servizio scolastico è in piedi in quel momento, non sospeso come per le amministrative. Non bisogna stabilire paralleli impropri”. Un tampone gratuito per i genitori che vogliono votare in presenza potrebbe essere una soluzione? “Assolutamente no. Hanno avuto l’opportunità del vaccino, paghino il tampone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – “E’ improprio – precisa– ogni paragone con le elezioni amministrative che sono oggetto di una regolamentazione a parte”. Non si ostacola il diritto di voto ina chi è sprovvisto dipass? “I diritti sono sempre in conflitto tra loro, la giurisprudenza serve a contemperarli. Io trovo sia giusto esibire ilpass perché il servizio scolastico è in piedi in quel momento, non sospeso come per le amministrative. Non bisogna stabilire paralleli impropri”. Un tampone gratuito per i genitori che vogliono votare inpotrebbe essere una soluzione? “Assolutamente no. Hanno avuto l’opportunità del vaccino, paghino il tampone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Scuola: Giannelli (presidi), 'elezioni Consiglio Istituto? 'Voto in presenza solo con Green pass': Entro il 31 otto… - TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'elezioni Consiglio Istituto? 'Voto in presenza solo con Green pass' (2)... - TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'elezioni Consiglio Istituto? 'Voto in presenza solo con Green pass'... - italiaserait : Scuola: Giannelli (presidi), ‘elezioni Consiglio Istituto? ‘Voto in presenza solo con Green pass’ - ProDocente : Crollano alcuni pezzi di intonaco in scuola, feriti due bimbi. Giannelli: “Serve un piano di controllo controsoffit… -