Napoli, 4 gol alla primavera. Infortunio per Malcuit: I dettagli (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Napoli batte 4-0 la primavera di Frustalupi, gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens Infortunio per Malcuit. Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center nella settimana della sosta per le Nazionali. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti, come riporta il sito ufficiale del sodalizio campano, ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadra primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore) Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per l’attaccante esterno ex Crotone Adam Ounas. Terapie anche per Kevin Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilbatte 4-0 ladi Frustalupi, gol di Politano, Demme e doppietta di Mertensper. Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center nella settimana della sosta per le Nazionali. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti, come riporta il sito ufficiale del sodalizio campano, ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadrasul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore) Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per l’attaccante esterno ex Crotone Adam Ounas. Terapie anche per Kevinche ieri al termine dell’allenamento ha accusato un ...

Advertising

sscnapoli : I gol di @HirvingLozano70 & #Rrahmani in Fiorentina 1-2 Napoli ???? ?? #ForzaNapoliSempre #NoToRacism - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - napolipiucom : Napoli, 4 gol alla primavera. Infortunio per Malcuit: I dettagli #CalcioNapoli #Spalletti #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Mora: 'Napoli favorito per lo scudetto. Sarà lotta con Milan e Inter': L'ex difensore: 'Spalletti ha dato mentalità… -