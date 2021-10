Luca Morisi, un ribaltone dalla Procura. "Indaghiamo", pesantissime conferme: gli escort romeni? Il più clamoroso dei sospetti (Di sabato 9 ottobre 2021) La droga dello stupro non era di Luca Morisi, ma era stata portata dai due escort rumeni. Così l'indagine di spaccio di droga va verso l'archiviazione. Ora "Indaghiamo per verificare eventuali ricatti che possa aver subito" l'ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini. A dirlo è il Procuratore capo di Verona Angelo Barbaglio. Troppi infatti i punti oscuri sulla vicenda. Oltre alle contraddizioni dell'escort Petre R., che ha dichiarato di essersi sentito male nella cascina di Morisi a Belfiore, ma poi ha chiamato i carabinieri e non un'ambulanza, c'è anche il giallo del "furto". L'escort ha telefonato ai militari dicendo di essere stato vittima di un furto e non di sentirsi poco bene. Non solo, altro interrogativo è perché la chiamata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) La droga dello stupro non era di, ma era stata portata dai duerumeni. Così l'indagine di spaccio di droga va verso l'archiviazione. Ora "per verificare eventuali ricatti che possa aver subito" l'ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini. A dirlo è iltore capo di Verona Angelo Barbaglio. Troppi infatti i punti oscuri sulla vicenda. Oltre alle contraddizioni dell'Petre R., che ha dichiarato di essersi sentito male nella cascina dia Belfiore, ma poi ha chiamato i carabinieri e non un'ambulanza, c'è anche il giallo del "furto". L'ha telefonato ai militari dicendo di essere stato vittima di un furto e non di sentirsi poco bene. Non solo, altro interrogativo è perché la chiamata ...

