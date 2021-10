Juventus, ecco quanto guadagnano Agnelli e Elkann (Di sabato 9 ottobre 2021) La Juventus, come abbiamo scritto in precedenza, ha pubblicato la lista dei candidati al Cda e al Collegio sindacale. Nel comunicato, la società bianconera ha aggiunto che i dati sulle remunerazioni riferite alle prestazioni di tutti i membri della società sarebbero stati resi pubblici. I compensi non si riferiscono solo all’attività svolta nella Juventus Football Club, ma anche ai servizi prestati alle altre società sotto il controllo del fondo EXOR. La holding controlla il 64% della Juventus oltre a società quali il gruppo Stellantis e Ferrari. Lo stipendio di Andrea Agnelli Andrea Agnelli, presidente della JuventusCome presidente del club bianconero, Andrea Agnelli ha ricevuto – nell’anno 2020/2021 – un totale di 512 mila euro. Il totale è composto dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) La, come abbiamo scritto in precedenza, ha pubblicato la lista dei candidati al Cda e al Collegio sindacale. Nel comunicato, la società bianconera ha aggiunto che i dati sulle remunerazioni riferite alle prestazioni di tutti i membri della società sarebbero stati resi pubblici. I compensi non si riferiscono solo all’attività svolta nellaFootball Club, ma anche ai servizi prestati alle altre società sotto il controllo del fondo EXOR. La holding controlla il 64% dellaoltre a società quali il gruppo Stellantis e Ferrari. Lo stipendio di AndreaAndrea, presidente dellaCome presidente del club bianconero, Andreaha ricevuto – nell’anno 2020/2021 – un totale di 512 mila euro. Il totale è composto dalla ...

Advertising

solodax : RT @ndostaturo: Sperando che @andagn non mi chieda il #copyright ecco a voi la mia tana, dopo un gustoso #restyling???? che ne pensate @socio… - gilnar76 : Montemurro: «L’abbiamo gestita bene. Ecco come stanno Girelli e Bonansea» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Montemurro: «L'abbiamo gestita bene. Ecco come stanno Girelli e Bonansea» - - gilnar76 : Chiesa e i rumors di mercato: ecco la posizione della #Juventus #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - junews24com : Chiesa e i rumors di mercato: ecco la posizione della Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco Juventus Alessandria, epic fail di DAZN - Ecco cosa è stato trasmesso Juventus Alessandria, l'epic fail di Dazn questa volta ha assolutamente del clamoroso: ecco cosa è stato trasmesso in diretta. Che in questo primo scorcio di stagione la visione su DAZN di molte ...

Juve, un Kaio Jorge in più: 'Ecco cosa cambia tra Italia e Brasile' TORINO - Il giovane Kaio Jorge è pronto a giocare ed aiutare la Juventus alla ripresa dopo la finestra delle nazionali. Il brasiliano è stato subito fermato da un infortunio, dopo tre mesi è tornato in campo e nell'amichevole contro l'Alessandria ha ben ...

Juve, ecco la lista per il cda: ci sono Agnelli, Nedved e Arrivabene Tuttosport Juventus, ecco quanto guadagnano Agnelli e Elkann Sono stati pubblicati da Exor i dati relativi ai compensi ricevuti dai soci dirigenti. Ecco quanto percepiscono Agnelli e John Elkann per i loro ruoli ricoperti.

Juventus, pazza idea Muriel, il Milan prova lo sgarbo all’Inter Luis Muriel potrebbe diventare un giocatore della Juventus a gennaio. E’ questa la pazza idea che circola nell’ambiente. Tutto nasce dalla difficile situazione che vive Dejan Kulusevski in bianconero.

Alessandria, l'epic fail di Dazn questa volta ha assolutamente del clamoroso:cosa è stato trasmesso in diretta. Che in questo primo scorcio di stagione la visione su DAZN di molte ...TORINO - Il giovane Kaio Jorge è pronto a giocare ed aiutare laalla ripresa dopo la finestra delle nazionali. Il brasiliano è stato subito fermato da un infortunio, dopo tre mesi è tornato in campo e nell'amichevole contro l'Alessandria ha ben ...Sono stati pubblicati da Exor i dati relativi ai compensi ricevuti dai soci dirigenti. Ecco quanto percepiscono Agnelli e John Elkann per i loro ruoli ricoperti.Luis Muriel potrebbe diventare un giocatore della Juventus a gennaio. E’ questa la pazza idea che circola nell’ambiente. Tutto nasce dalla difficile situazione che vive Dejan Kulusevski in bianconero.