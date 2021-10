GFVip, Katia Ricciarelli notte di passione con Giucas Casella (Di sabato 9 ottobre 2021) GFVip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella che commenta: «La mia bandiera funziona sempre». Durante la diretta di venerdì sera, l'inedita coppia si lascia andare e gioca con Alfonso Signorini. Alfonso Signorini torna sulla liaison tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli accennata qualche giorno fa. Giucas conferma, la Ricciarelli prova a dribblare le domande buttandola tutto sullo scherzo, poi cede e ammette tutto. Giucas le chiede: «Ma funzionava bene o non funzionava bene?». «Aveva le mutandine con i cuoricini - conferma la soprano - Mi ricordo che mi sono svegliata che ero tutta in disordine e languida e lui ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 ottobre 2021)conferma ladiconche commenta: «La mia bandiera funziona sempre». Durante la diretta di venerdì sera, l'inedita coppia si lascia andare e gioca con Alfonso Signorini. Alfonso Signorini torna sulla liaison traaccennata qualche giorno fa.conferma, laprova a dribblare le domande buttandola tutto sullo scherzo, poi cede e ammette tutto.le chiede: «Ma funzionava bene o non funzionava bene?». «Aveva le mutandine con i cuoricini - conferma la soprano - Mi ricordo che mi sono svegliata che ero tutta in disordine e languida e lui ...

