Ue | lo strappo della Polonia su giustizia e diritto La Francia | “E’ un attacco contro l’Europa | rischio di un’uscita di fatto”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Varsavia si allontana un po’ di più da Bruxelles. Ladà un altro colpo alla baseconvivenza nell’Unione Europea dopo la sentenzaCorte costituzionale che ha decretato che alcuni articoli dei Trattati sono “incompatibili” con la Costituzione dello Stato polacco e che le istituzioni comunitarie “agiscono oltre l’ambito delle loro competenze”. Rovesciando il concetto, insomma, ilnazionale non può essere sottoposto alcomunitario. Una pronuncia che potrebbe non solo allontanare i fondi del Recovery destinati al Paese delcentrale, ma per qualcuno potrebbe rappresentare un passo verso una “Polexit“. Dopo le reazioni, ieri, di alcuni dei vertici dell’Ue – il presidente delrlamento David Sassoli e il commissario alla ...

Advertising

HuffPostItalia : Enrico Letta sul fisco: 'Strappo della Lega gravissimo, Draghi vada avanti' - fmaxlanocita : @Misurelli77 ……e ha combattuto per la democrazia e la libertà … Enrico Berlinguer determinò il famoso strappo con l… - ariaride : Mi son vestita al buio e ho sbragato i pantaloni. Un piccolo strappo che diventa una voragine metafora della vita mia. - nocchi_rita : RT @ultimenotizie: Il leader della Lega Matteo #Salvini vede a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario #Draghi. L'incontro arriva… - MeryPetraglia : RT @always__shines: 'ti voglio conoscere voglio conoscere quel grande amore di cui tutti parlano' lui che le chiede del loro amore e lei ch… -

Ultime Notizie dalla rete : strappo della

Sui motivi che hanno spinto la Lega a consumare loin Cdm e sulle parole di Draghi che ...vogliamo essere certi che anche quando il governo cambierà non si crei il rischio di un aumento...Dopo losulla delega fiscale, Matteo Salvini fa un passo indietro e si lascia condurre a più miti ... che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo' vi è stato 'il temacrescita ...I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per furto con strappo un trentenne del luogo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il giovane è stato f ...Una semplice foto pubblicata dalla Regina Elisabetta II avrebbe causato la fuga di Harry e Meghan dalla royal family. Ecco perché fu tanto umiliante.