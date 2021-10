Tiro a segno, Mondiali junior 2021: le ultime medaglie vanno a Germania e India (Di sabato 9 ottobre 2021) I Mondiali junior 2021 di Tiro a segno, e Tiro a volo, si sono ufficialmente chiusi. Nel poligono di Lima, in Perù, si sono tenute le ultime prove – a squadre – in programma. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Finale Mixed Team carabina 3 posizioni da 50m 1. Germania 1 (Max Braun – Anna Janssen) 2. India 1 (Ayushi Podder – Aishwary Pratap Singh Tomar) 3. Repubblica Ceca (Jiri Privratsky – Veronika Blazickova) Finale Pistola Automatica maschile da 25m 1. India (Anish-Sidhu-Singh) 2. Germania (Gsoell-Hollfoth-Otto) 3. Thailandia (Khamhaeng-Phuangthong-Triniphakorn) Germania e India si dimostrano quindi mattatrici degli ultimi due contest nell’impianto ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Idi, ea volo, si sono ufficialmente chiusi. Nel poligono di Lima, in Perù, si sono tenute leprove – a squadre – in programma. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Finale Mixed Team carabina 3 posizioni da 50m 1.1 (Max Braun – Anna Janssen) 2.1 (Ayushi Podder – Aishwary Pratap Singh Tomar) 3. Repubblica Ceca (Jiri Privratsky – Veronika Blazickova) Finale Pistola Automatica maschile da 25m 1.(Anish-Sidhu-Singh) 2.(Gsoell-Hollfoth-Otto) 3. Thailandia (Khamhaeng-Phuangthong-Triniphakorn)si dimostrano quindi mattatrici degli ultimi due contest nell’impianto ...

Advertising

wordsandmore1 : ? Ai Campionati Italiani Seniores, Master e Para di Tiro a Segno presso il poligono TSN di Milano Simon Weithaler c… - AAffiliazione : @lucatelese Un tiro a segno??? - ItaloBalbo11 : Sono stato facile profeta : il tiro a segno contro Giorgia Meloni è cominciato ! Adesso tocca a lei ! Ed i <bellici… - CorriereRomagna : Tiro a segno, domenica l'Open Day al poligono di Ravenna - - tsncandela : New post (Tiro a Segno Candela Campione d’Italia 2021. Quarto successo consecutivo) has been published on Tiro a Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno Il Telimar Palermo non si ferma più, piegato lo Strasburgo in Coppa Len Altro tiro dai cinque metri per i francesi, che vanno a segno con Buden. Basic a uomini pari e Buden in più chiudono il terzo tempo sul punteggio di 12 - 8. Ancora Del Basso per il TeLiMar, poi Misic ...

Calcio: under 21, Bosnia - Italia 1 - 2 Dopo un tiro di Vignato a lato, arrivano i gol. Corner di Tonali (19'), Okoli svetta di testa e ... Nel finale a segno Barisic (80'), si chiude soffrendo un po'.

Tiro a segno, domenica l'Open Day al poligono di Ravenna Corriere Romagna Qual. Mondiali, autorete di Skriniar: quanti ‘italiani’ in gol Questa sera sono andati in scena i match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali: autogol Skriniar, quanti 'italiani' a segno ...

UEFA Women's Champions League: le osservate speciali Sam Kerr ha rispettato le aspettative dal suo arrivo al Chelsea nel gennaio 2020 dopo aver segnato tantissimi gol negli Stati Uniti e nella sua natia Australia. Coi Blues ha una media di quasi un gol ...

Altrodai cinque metri per i francesi, che vanno acon Buden. Basic a uomini pari e Buden in più chiudono il terzo tempo sul punteggio di 12 - 8. Ancora Del Basso per il TeLiMar, poi Misic ...Dopo undi Vignato a lato, arrivano i gol. Corner di Tonali (19'), Okoli svetta di testa e ... Nel finale aBarisic (80'), si chiude soffrendo un po'.Questa sera sono andati in scena i match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali: autogol Skriniar, quanti 'italiani' a segno ...Sam Kerr ha rispettato le aspettative dal suo arrivo al Chelsea nel gennaio 2020 dopo aver segnato tantissimi gol negli Stati Uniti e nella sua natia Australia. Coi Blues ha una media di quasi un gol ...