Pres Napoli Femminile | Carlino | Investire nel calcio femminile? Non tutti sono come Commisso

A "1 Football Club" in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Carlino, Presidente del Napoli femminile. Ecco quanto evidenziato: "sono in fervida attesa, oltre che in partenza, per la gara di domani contro la Juventus. Le nostre ragazze sono napoletanizzate: mi hanno chiesto quasi tutte la maglia di Maradona. Finalmente domani vedremo in campo anche Goldoni e Soledad". "Sviste arbitrali? Nel calcio femminile abbiamo un'altra cultura accettiamo le decisioni anche se bisognerebbe far diventare professionisti i direttori di gara. Quest'anno retrocedono tre squadre, noi dobbiamo pensare a salvarci senza farci distrarre da altro".

