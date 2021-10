NUOVO LIBRO: Riservato a chi opera nel mondo complesso ma pieno di opportunità del B2B (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano, 8 ottobre 2021 – Da oggi è in vendita “CRESCERE SENZA PUBBLICITÀ” il NUOVO LIBRO di Pietro Marilli che spiega come farsi trovare da nuovi clienti senza ricorrere alla pubblicità. Ci sono tante aziende nel B2B che cercano fornitori. Il primo passo per trovarli, il modo più semplice e veloce per avere una panoramica di quello che offre il mercato… è Google. Digitando su Google quello che cerchi, ottieni una lista di risposte, che il motore di ricerca ti fornisce tramite una classifica. Le persone difficilmente vanno oltre la prima pagina ed essere presente lì ti permette di essere visto e scelto dai potenziali clienti. In questa guida pratica che riunisce 19 anni di esperienza e oltre 312 aziende B2B seguite, l’autore svela come un NUOVO approccio alla SEO possa spalancare l’accesso ai clienti che hanno proprio bisogno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano, 8 ottobre 2021 – Da oggi è in vendita “CRESCERE SENZA PUBBLICITÀ” ildi Pietro Marilli che spiega come farsi trovare da nuovi clienti senza ricorrere alla pubblicità. Ci sono tante aziende nel B2B che cercano fornitori. Il primo passo per trovarli, il modo più semplice e veloce per avere una panoramica di quello che offre il mercato… è Google. Digitando su Google quello che cerchi, ottieni una lista di risposte, che il motore di ricerca ti fornisce tramite una classifica. Le persone difficilmente vanno oltre la prima pagina ed essere presente lì ti permette di essere visto e scelto dai potenziali clienti. In questa guida pratica che riunisce 19 anni di esperienza e oltre 312 aziende B2B seguite, l’autore svela come unapproccio alla SEO possa spalancare l’accesso ai clienti che hanno proprio bisogno ...

