Nobel per la Pace 2021, chi sono i giornalisti Muratov e Ressa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato quest'anno ai due giornalisti Dmitry Muratov e Maria Ressa, giornalisti scomodi in due Paesi, la Russia e le Filippine, in cui la libertà di stampa è sempre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premioper laviene assegnato quest'anno ai dueDmitrye Mariascomodi in due Paesi, la Russia e le Filippine, in cui la libertà di stampa è sempre ...

Advertising

amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - Avvenire_Nei : Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah «Per la sua appassionata e risoluta narrazione degli… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. #ANSA - arquer12 : RT @Martinetus: Il Nobel è un riconoscimento assolutamente destituito da ogni giistificazione dal punto di vista del merito scientifico. Qu… - luigi_crv : RT @Tremenoventi: Stato: “Un italiano ha vinto il nobel per la fisica siamo orgogliosissimi” “Finanzierete quindi la ricerca?” Stato: “ORGO… -