Mov. PER: calo affluenza è colpa dei partiti tradizionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) – "O si cambiano il modello di sviluppo e le pratiche democratiche o i soldi europei di oggi saranno la zavorra di domani". A sottolinearlo in una nota è il movimento PER (Patto Ecologista Riformista) che si propone come rete per federare Amministratori Locali, Comitati e Associazioni, capaci di condividere in modo partecipato le buone pratiche e le buone proposte, attraverso azioni capaci di interessare la Società Civile e i vari livelli istituzionali, sia locali che europei. "Il calo dell'affluenza a cui abbiamo assistito il 3 e 4 Ottobre riflette un gap caratterizzato da insicurezze e aspettative dei cittadini, che considerano la politica, le sue decisioni e le sue risorse, affar loro". "Gli aventi diritto al voto, che scelgono di non esercitarlo, rilevano – aggiunge il comunicato – la crisi di legittimità dell'istituto della Democrazia. La ...

