GF Vip | Manuel Bortuzzo sul punto di baciare Soleil Sorge | “Mi è venuto istintivo”

Nella Casa del Grande Fratello Vip c'è stato un episodio piccante che ha coinvolto due "insospettabili", ovvero Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo. Il nuotatore non ha mai fatto mistero di considerare la ragazza bellissima, e gliel'ha pure detto diverse volte, facendo esplodere la gelosia di Lulù Salassié. Ma ieri sera sera c'è stato un episodio che ha quasi portato Manuel a baciare Soleil.

