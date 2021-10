Germogli | proprietà e benefici

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Isono un cibo ricco di vitamine e sani minerali con numerosebenefiche per l’organismo. Vediamo insieme quali sono iper l’organismo. Ledeisono descritte perfino nei testi di medicina cinese del 5000 a.C., in cui vengono dettagliatamente elencate lecurative ed energizzanti per l’organismo. Gli Orientali, consapevoli che gli alimenti hanno anche un ruolo curativo, prestano particolare attenzione a inserire nella preparazione quotidiana ingredienti come i, utili sia per la prevenzione, sia per la cura di alcune condizioni patologiche. Iderivano dai semi i quali, venendo in contatto con l’acqua e in presenza delle giuste condizione di ossigeno, calore e luce, danno avvio ...