Filetto di manzo alla carbonara: una specialità della Fattoria Santo Stefano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un mix di tradizione ed innovazione, in una location unica, immersa nel verde: questo è molto altro è la Fattoria Santo Stefano, un ristorante immerso nelle campagna di Fiumicino, che si trova in in via Bottegone 311. Con uno stile rustico ma accogliente, punto di forza della Fattoria Santo Stefano sono i prodotti naturali di qualità. Oggi vi proponiamo una ricetta dello chef della Fattoria Santo Stefano, Rossana Trimoldi: il Filetto di manzo alla carbonara La ricetta: Filetto di manzo alla carbonara Ingredienti 200 gr di Filetto di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un mix di tradizione ed innovazione, in una location unica, immersa nel verde: questo è molto altro è la, un ristorante immerso nelle campagna di Fiumicino, che si trova in in via Bottegone 311. Con uno stile rustico ma accogliente, punto di forzasono i prodotti naturali di qualità. Oggi vi proponiamo una ricetta dello chef, Rossana Trimoldi: ildiLa ricetta:diIngredienti 200 gr didi ...

Advertising

Luongo11 : RT @ViaCialdini: #Trentino #gourmet #Ristorante #RedellaBusa a #RivadelGarda, #Bottoniripieni e #FilettodiManzo che delizia per il #palato… - ViaCialdini : #Trentino #gourmet #Ristorante #RedellaBusa a #RivadelGarda, #Bottoniripieni e #FilettodiManzo che delizia per il… - thierrycogne : @Red24226165 @PhenixAria @Pourkouappa Roast- beef di manzo, Bufala Campana DOP , salsa verde e iceberg. / Bun ner… - gioman73 : @AzzurraBarbuto Cane non mangia cane. È tutta una sceneggiata. Poi alla mensa del parlamento mangiano pasta allo sc… - giuseppinapugl5 : @mikasounds *Procurati la radice di Zenzero e,debitamente pulita,a pezzetti o grattuggiata, falla bollire nell’acq… -