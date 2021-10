Fdi | Righini | bisognava chiudere discarica Albano e commissariare Raggi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Non a colpi di comunicati si chiude una. Dovrebbe saperlo il consigliere Cacciatore che presiede la Commissione Rifiuti della Regione.” “Anziché mandargliela a dire attraverso i media, meglio avrebbe fatto l’esponente di Europa Verde, dato il suo ruolo e la sua appartenenza alla maggioranza PD/M5S, a pretendere da Zingaretti il commissariamento del Comune di Roma ed il conseguente stop allo stoccaggio dei rifiuti nel sito di Roncigliano.” “Sorge il sospetto che la sua pubblica contrarietà alladi, sia il timido tentativo di smarcarsi dal dato di fatto che tenerla aperta conviene proprio alla sua parte politica”. Così in un comunicato Giancarloconsigliere regionale del Lazio di Fdi.

