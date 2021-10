F1, GP Turchia 2021. Hamilton dominante in FP2: “Pista molto diversa, informazioni utili” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewis Hamilton è apparso piuttosto soddisfatto dopo il primo posto nelle FP2 del Gran Premio di Turchia, dove il pilota britannico della Mercedes è apparso il migliore sia sul giro secco che sul passo gara. Il tema centrale è sicuramente il maggior grip del circuito rispetto allo scorso anno: “La Pista è molto diversa, è stata ripulita bene e non c’è l’olio che invece era presente lo scorso anno. Adesso è più divertente guidare perchè c’è più grip.” Hamilton ha comunque cercato di tenere bassi gli entusiasmi, anche in considerazione delle dieci posizioni di penalità da scontare in griglia: “Abbiamo raccolto tante informazioni che ci torneranno utili nei prossimi giorni, ma la Pista potrebbe darci altre sensazioni.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewisè apparso piuttosto soddisfatto dopo il primo posto nelle FP2 del Gran Premio di, dove il pilota britannico della Mercedes è apparso il migliore sia sul giro secco che sul passo gara. Il tema centrale è sicuramente il maggior grip del circuito rispetto allo scorso anno: “La, è stata ripulita bene e non c’è l’olio che invece era presente lo scorso anno. Adesso è più divertente guidare perchè c’è più grip.”ha comunque cercato di tenere bassi gli entusiasmi, anche in considerazione delle dieci posizioni di penalità da scontare in griglia: “Abbiamo raccolto tanteche ci tornerannonei prossimi giorni, ma lapotrebbe darci altre sensazioni.” SportFace.

