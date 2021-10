Coronavirus oggi. Vaccini, Mattarella: «Serve subito equa distribuzione mondiale» (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Italia propone al G20 l’istituzione di un comitato finanza-salute contro le pandemie. Fda entro ottobre deciderà su terza dose e vaccino ai bambini negli Usa Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Italia propone al G20 l’istituzione di un comitato finanza-salute contro le pandemie. Fda entro ottobre deciderà su terza dose e vaccino ai bambini negli Usa

Advertising

infoitinterno : Coronavirus: oggi al GOM di Reggio Calabria 5 ricoveri 4 dimissioni e 1 trasferimento all’ospedale di Gioia Tauro.… - bisagnino : Coronavirus oggi: G20, un comitato finanza-salute per la lotta alle pandemie - nuovaferrara : Aveva 68 anni, oggi primi atti dell'autopsia: in corso la perizia per valutare le terapie prescritte dal medico al… - SanremoNews : Coronavirus, oggi nessun nuovo caso positivo nel Principato di Monaco - imperianews_it : Coronavirus, oggi nessun nuovo caso positivo nel Principato di Monaco -