Conegliano, una Lancia Fulvia parcheggiata in strada da 47 anni. Luca Zaia: “É lì da quando andavo ancora a scuola” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le auto storiche, quelle che conservano pari pari tutti i pezzi originali dell’epoca, godono di diversi privilegi, dal bollo all’assicurazione super ridotta. Poche macchine però possono vantarsi di far parte della storia stessa della loro città e diventare star della rete. Questa vicenda è ambientata a Conegliano Veneto e la protagonista è una gloriosa Lancia Fulvia azzurrina del 1970. E’ parcheggiata ormai da tempo immemore senza che nessuno l’abbia più spostata. Da quanto tempo? Luca Zaia ricorda: “Da quando andavo ancora a scuola!”. Considerando che il governatore del Veneto ha già visto trascorrere 53 primavere, è facile dedurre quale sia stato il percorso di vita di quell’auto, un tempo simbolo di lusso, oggi con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le auto storiche, quelle che conservano pari pari tutti i pezzi originali dell’epoca, godono di diversi privilegi, dal bollo all’assicurazione super ridotta. Poche macchine però possono vantarsi di far parte della storia stessa della loro città e diventare star della rete. Questa vicenda è ambientata aVeneto e la protagonista è una gloriosaazzurrina del 1970. E’ormai da tempo immemore senza che nessuno l’abbia più spostata. Da quanto tempo?ricorda: “Da!”. Considerando che il governatore del Veneto ha già visto trascorrere 53 primavere, è facile dedurre quale sia stato il percorso di vita di quell’auto, un tempo simbolo di lusso, oggi con ...

