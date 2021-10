Temptation Island: Manuela si trasferisce con Luciano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come mostrato da alcune recenti stories Manuela Carriero ha deciso di trasferirsi definitivamente con Luciano Punzo, il tentatore di Temptation Island che le ha rubato il cuore. I due fanno davvero sul serio e, infatti, hanno deciso di andare a vivere a Napoli. Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono conosciuti la scorsa estate, durante la loro partecipazione a Temptation Island. La ragazza ha partecipato insieme al compagno di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come mostrato da alcune recenti storiesCarriero ha deciso di trasferirsi definitivamente conPunzo, il tentatore diche le ha rubato il cuore. I due fanno davvero sul serio e, infatti, hanno deciso di andare a vivere a Napoli.Punzo eCarriero si sono conosciuti la scorsa estate, durante la loro partecipazione a. La ragazza ha partecipato insieme al compagno di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Valentina Nulli Augusti attaccata dagli haters: lo sfogo dell'ex concorrente di Temptation Island su Instagram Valentina Nulli Augusti è un volto ormai noto al grande pubblico. Dopo essere stata una delle protagoniste dell'edizione 2021 di Temptation Island, oggi si ritrova a fare i conti con la popolarità che, come spesso accade, porta con sé molti pro e altrettanti contro. Valentina Nulli Augusti nell'occhio del ciclone Valentina ...

Georgette Polizzi gravidanza, parla Davide Tresse: 'Sono sbiancato quando...' I due ex protagonisti del reality estivo Temptation Island sono stati ospiti di una nuova puntata del programma Trends & Celebrities trasmesso su RTL 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e ...

