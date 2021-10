Polonia, per la Corte Costituzionale alcuni regolamenti Ue non sono compatibili con la Carta. Bruxelles: “Siamo preoccupati” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era attesa e la possibilità che la sentenza della Corte Costituzionale polacca creasse un cortocircuito, solo l’ultimo, con l’Unione europea era concreta. Infatti la Corte, guidata dalla giudice Julia Przylebska, ha stabilito che alcuni regolamenti dell’Ue non sono compatibili con la Carta dello stato polacco. Secondo i togati, tale sentenza si riferisce alle competenze dello Stato che non sono state trasferite agli organi dell’Unione europea. Una lettura che potrebbe causare conseguenze anche economiche per Varsavia, a partire dal mancato stanziamento dei fondi del Recovery Fund. sono stati numerosi infatti i motivi di attrito legati al rispetto dello stato di diritto tra il governo polacco e le istituzioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era attesa e la possibilità che la sentenza dellapolacca creasse un cortocircuito, solo l’ultimo, con l’Unione europea era concreta. Infatti la, guidata dalla giudice Julia Przylebska, ha stabilito chedell’Ue noncon ladello stato polacco. Secondo i togati, tale sentenza si riferisce alle competenze dello Stato che nonstate trasferite agli organi dell’Unione europea. Una lettura che potrebbe causare conseguenze anche economiche per Varsavia, a partire dal mancato stanziamento dei fondi del Recovery Fund.stati numerosi infatti i motivi di attrito legati al rispetto dello stato di diritto tra il governo polacco e le istituzioni di ...

Advertising

guerini_lorenzo : A #Varsavia ho incontrato con piacere Ministro Difesa #Polonia @mblaszczak. Confronto su sfide future per #NATO e… - amnestyitalia : Per evitare che Ong e giornalisti potessero monitorare la situazione dei richiedenti asilo al confine con la Bielor… - LaPiramide__ : Viva la Polonia. Praticamente uno degli ultimi stati indipendenti dell'Unione. Ricordo ancora la prima lezione di… - GabrieleIuvina1 : @madhorse55 La Polonia serve per produrre a basto costo. Idem Ungheria e frodano i fondi UE. Vanno cacciati. E' un… - robreg1 : RT @GabrieleIuvina1: Alla Polonia ora vanno bloccato tutti i fondi europei e poi applicate ulteriori sanzioni. Lo stato di diritto non è ne… -