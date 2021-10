(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tanta pioggia, temporali e pure possibili. Queste le previsioni meteo dei prossimi giorni, che vedranno un vortice ciclonico scendere rapidamente dal Nord verso Sud richiamando correnti più fredde dai quadranti settentrionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che nel corso di giovedì forti precipitazioni, anche sotto forma dio e accompagnate da raffiche di vento, colpiranno le regioni adriatiche, la Campania e la Calabria tirrenica. Leperò interesseranno anche il Nordest (duramente colpito mercoledì 6) e molte delle restanti regioni del Centro-Sud. Sempre in giornata soffieranno venti di Bora, Grecale e Tramontana con raffiche superiori ai 50-60 km/h. Non ci sono buone notizie neppure nei giorni successivi. Il ciclone si posizionerà al Sud mantenendo compromesso il ...

Advertising

lifestyleblogit : Piogge, freddo e rischio nubifragi nel weekend 9-10 ottobre: ecco dove - - italiaserait : Piogge, freddo e rischio nubifragi nel weekend 9-10 ottobre: ecco dove - fisco24_info : Piogge, freddo e rischio nubifragi nel weekend 9-10 ottobre: ecco dove: un vortice ciclonico scendere rapidamente d… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - giovedì 7 ottobre - flash_meteo : Il meteo di oggi in Toscana - giovedì 7 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge freddo

Adnkronos

... si ricorda che il settembre più caldo è quello del 2011, con una media di 24.3°C, il piùfu ... Lemensili assommano a 21.1 mm, in un mese che statisticamente ci si attende piovoso, con 62.Al centro: grave maltempo sulle Marche,battenti in Abruzzo, Umbria, locali altrove. Al sud: peggiora un po' ovunque, più fortemente su Campania, Calabria e Sicilia tirreniche. Venerdì . Al ...Piogge al Centro-Sud e al Nord-Est. Le correnti relativamente fredde, richiamate dal centro di bassa pressione, faranno ulteriormente calare le temperature ...Un vortice di instabilità raggiungerà il Sud nei prossimi giorni portando pioggia e temperature in calo sull'Italia ...