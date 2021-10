Michetti: incontro Calenda anche se vota Gualtieri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott. – “Se incontrerò Calenda dopo aver detto che voterà Gualtieri? Io parlo con tutti, rispetto tutti ma non mi appartengono i giochi di palazzo, io mi rivolgo soprattutto ai cittadini. Parlerò innanzitutto con Raggi perché ha tutti i fascicoli e quindi è chiaro che è un incontro istituzionale per capire lo stato di avanzamento di alcune procedure”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, a margine dell’incontro a piazza Cavour con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto. (Agenzia Dire) Per Michetti “Calenda fa il suo gioco, ma io posso vantare un profilo di chi è stato negli ultimi 30 anni nella casa comunale. Il mio profilo è quello della competenza, ma è chiaro che la contropropaganda vorrebbe dire che io sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott. – “Se incontreròdopo aver detto che voterà? Io parlo con tutti, rispetto tutti ma non mi appartengono i giochi di palazzo, io mi rivolgo soprattutto ai cittadini. Parlerò innanzitutto con Raggi perché ha tutti i fascicoli e quindi è chiaro che è unistituzionale per capire lo stato di avanzamento di alcune procedure”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, a margine dell’a piazza Cavour con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto. (Agenzia Dire) Perfa il suo gioco, ma io posso vantare un profilo di chi è stato negli ultimi 30 anni nella casa comunale. Il mio profilo è quello della competenza, ma è chiaro che la contropropaganda vorrebbe dire che io sono ...

