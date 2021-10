Inter, Sanchez nel mirino di diversi club: addio a gennaio! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ormai è ben risaputo: Alexis Sanchez non rientra più nei piani dell’Inter. La società lo considera solamente come quarta punta, dietro a Lautaro, Dzeko e il Tucu Correa. È molto indietro nelle gerarchie per Simone Inzaghi. Ma non è tutto: la sua costante sono i problemi fisici. Troppo spesso è fermo per infortuni di varia natura. E allora è più che logico il pensiero della dirigenza dell’Inter: cederlo per liberarsi di un ingaggio pesantissimo. Sanchez, tre club vogliono il calciatore dell’Inter! addio certo Sanchez, Inter, calciomercato Ingaggio estremamente gravoso per le casse nerazzurre: ben 7 milioni di euro netti. Per una società in netta crisi finanziaria, è distruttivo per il pareggio nel bilancio. E allora c’è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ormai è ben risaputo: Alexisnon rientra più nei piani dell’. La società lo considera solamente come quarta punta, dietro a Lautaro, Dzeko e il Tucu Correa. È molto indietro nelle gerarchie per Simone Inzaghi. Ma non è tutto: la sua costante sono i problemi fisici. Troppo spesso è fermo per infortuni di varia natura. E allora è più che logico il pensiero della dirigenza dell’: cederlo per liberarsi di un ingaggio pesantissimo., trevogliono il calciatore dell’certo, calciomercato Ingaggio estremamente gravoso per le casse nerazzurre: ben 7 milioni di euro netti. Per una società in netta crisi finanziaria, è distruttivo per il pareggio nel bilancio. E allora c’è ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal,… - sportli26181512 : Inter, tre club vogliono Sanchez: Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, è fuori dai piani...… - Antonio89704611 : @sanchez_strada @MJuano999 @Milestemplaris @fcin1908it A Milano c' è Sala che inventa scuse per non fare incazzare… - imcalhainter : RT @FcInterNewsit: #Sanchez, si muovono #Valencia, #Betis e #Rayo. Ma c’è l’ostacolo #Inter ???? Il punto???? -