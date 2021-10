Il joystick che sostituisce il mouse (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce per offrire un adeguato strumento agli amanti del gaming, ma Nextick è anche un mouse buono per navigare sul web, gestire le presentazioni e di strumenti e funzionalità multimediali del laptop. Osservandone l’aspetto potrebbero sorgere dubbi sulla praticità, poiché ricalca un joystick, mentre al contrario la versatilità consente di spaziare dall’uso di programmi ai titoli prediletti. Il team coreano della startup Aidus, che l’ha ideato, evidenzia la comodità di un joystick che unisce funzionalità di un mouse 3D con la possibilità di impostare e controllare la velocità del cursore, così da facilitare i movimenti e la gestione dei documenti. Per avere Nextick, con cavo di ricarica usb-c e un gioco incluso in confezione, servono circa 95 euro, con le spedizioni in programma dal marzo 2022. Wired. Leggi su wired (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce per offrire un adeguato strumento agli amanti del gaming, ma Nextick è anche unbuono per navigare sul web, gestire le presentazioni e di strumenti e funzionalità multimediali del laptop. Osservandone l’aspetto potrebbero sorgere dubbi sulla praticità, poiché ricalca un, mentre al contrario la versatilità consente di spaziare dall’uso di programmi ai titoli prediletti. Il team coreano della startup Aidus, che l’ha ideato, evidenzia la comodità di unche unisce funzionalità di un3D con la possibilità di impostare e controllare la velocità del cursore, così da facilitare i movimenti e la gestione dei documenti. Per avere Nextick, con cavo di ricarica usb-c e un gioco incluso in confezione, servono circa 95 euro, con le spedizioni in programma dal marzo 2022. Wired.

