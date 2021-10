Gf Vip 6, il padre di Manuel Bortuzzo spiega perché il figlio si è alzato per camminare con i tutori e poi lancia una stilettata a Lulù Selassié (Di giovedì 7 ottobre 2021) Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Franco ha spiegato il motivo per cui Manuel ha usato i tutori all’interno della Casa del Gf Vip 6. L’ausilio ha permesso al ragazzo di stare in piedi e camminare. Inoltre, il padre del gieffino ha tranquillizzato i telespettatori sullo stato di salute del figlio: Ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione. Di alzarsi in piedi glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Franco, ildi, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Franco hato il motivo per cuiha usato iall’interno della Casa del Gf Vip 6. L’ausilio ha permesso al ragazzo di stare in piedi e. Inoltre, ildel gieffino ha tranquillizzato i telespettatori sullo stato di salute del: Ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione. Di alzarsi in piedi glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personalelo aiuta con ...

