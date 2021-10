Vaccino Covid, miocarditi estremamente rare: studio su over 18 in Usa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I casi di miocardite acuta che si sono verificati dopo la somministrazione del Vaccino anti-Covid a mRna risultano essere “estremamente rari nella popolazione adulta dai 18 anni in su”. E’ quanto emerge da uno studio di coorte condotto negli Usa e basato su una popolazione di quasi 2,4 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Sulla coorte analizzata – composta da over 18, della rete di centri medici Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) – l’incidenza di questi eventi rari è stata di 5,8 casi per 1 milione di persone dopo la seconda dose (1 caso per 172.414 soggetti completamente vaccinati). “Il segnale di aumento della miocardite nei giovani merita ulteriori indagini”, scrivono comunque i ricercatori Anthony Simone e colleghi, nella Research Letter pubblicata in questi giorni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I casi di miocardite acuta che si sono verificati dopo la somministrazione delanti-a mRna risultano essere “rari nella popolazione adulta dai 18 anni in su”. E’ quanto emerge da unodi coorte condotto negli Usa e basato su una popolazione di quasi 2,4 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Sulla coorte analizzata – composta da18, della rete di centri medici Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) – l’incidenza di questi eventi rari è stata di 5,8 casi per 1 milione di persone dopo la seconda dose (1 caso per 172.414 soggetti completamente vaccinati). “Il segnale di aumento della miocardite nei giovani merita ulteriori indagini”, scrivono comunque i ricercatori Anthony Simone e colleghi, nella Research Letter pubblicata in questi giorni ...

Advertising

HuffPostItalia : Maestra no mask guarisce dal Covid e si converte: 'Mi vaccino. Ho avuto paura' - Adnkronos : In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid - Corriere : Burioni: «Fulmini e insetti sono più rischiosi del vaccino. Non farlo è fuori dalla realtà» - GianandreaGorla : RT @ImolaOggi: Studio Usa: “Per gli adolescenti è più pericoloso il vaccino Pfizer del Covid” Svezia e Danimarca sospendono Moderna e consi… - Cappelletti1977 : RT @RobertoBurioni: Qualcuno si preoccupa senza motivo delle rarissime e benigne miocarditi da vaccino, ma dimentica le gravissime consegue… -