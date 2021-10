Raccolta differenziata del vetro, le donne sono più brave (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Donna, over 55, residente nel Triveneto. Se esistesse un identikit dell’italiano modello per quanto riguarda la Raccolta differenziata del vetro, le sue caratteristiche sarebbero queste. Per lo meno stando a quanto emerge dallo studio commissionato da Coreve, il Consorzio per recupero del vetro, e condotto da AstraRicerche. Una fotografia che ritrae una situazione di luci abbaglianti e qualche ombra: il 99,1% dei 1009 intervistati tra i 18 e i 70 anni, infatti, afferma di differenziare i rifiuti domestici e l’84,3% conferma di farlo regolarmente. Fotografia simile, per quanto riguarda il vetro, con il 90,2% degli italiani consapevole della possibilità di riciclarlo per dare vita a nuove bottiglie e vasetti. Una percentuale che scende al 79% se si considera la fascia 18-24 anni e che sale addirittura ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Donna, over 55, residente nel Triveneto. Se esistesse un identikit dell’italiano modello per quanto riguarda ladel, le sue caratteristiche sarebbero queste. Per lo meno stando a quanto emerge dallo studio commissionato da Coreve, il Consorzio per recupero del, e condotto da AstraRicerche. Una fotografia che ritrae una situazione di luci abbaglianti e qualche ombra: il 99,1% dei 1009 intervistati tra i 18 e i 70 anni, infatti, afferma di differenziare i rifiuti domestici e l’84,3% conferma di farlo regolarmente. Fotografia simile, per quanto riguarda il, con il 90,2% degli italiani consapevole della possibilità di riciclarlo per dare vita a nuove bottiglie e vasetti. Una percentuale che scende al 79% se si considera la fascia 18-24 anni e che sale addirittura ...

