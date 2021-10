Prima neve sulle Alpi, il passo dello Stelvio imbiancato – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Alto Adige il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le Alpi, ha portato la Prima neve sulle montagne. A passo dello Stelvio sono in azione gli spartineve e la famosa strada, imbiancata da oltre 15 centimetri di coltre bianca, con i sui 48 tornanti è percorribile solo con attrezzatura invernale. La neve è caduta fino a 1.500 metri, nel sud dell’Alto Adige fino a 1.900 metri. Dopo l’anticipo d’inverno, arriverà il foehn e con il passare delle ore i venti ruoteranno, disponendosi da nord e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Alto Adige il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le, ha portato lamontagne. Asono in azione gli spartie la famosa strada, imbiancata da oltre 15 centimetri di coltre bianca, con i sui 48 tornanti è percorribile solo con attrezzatura invernale. Laè caduta fino a 1.500 metri, nel sud dell’Alto Adige fino a 1.900 metri. Dopo l’anticipo d’inverno, arriverà il foehn e con il passare delle ore i venti ruoteranno, disponendosi da nord e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Alto Adige il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le Alpi, ha portato la prima neve sulle montagn… - TgrRaiTrentino : #METEO La prima #neve sulle montagne dell'#AtoAdige. Il fronte freddo che in queste ore sta attraversando le Alpi h… - _Nico_Piro_ : In questi giorni i talebani stanno conducendo un'operazione nel Panshir per colpire quel che resta della resistenza… - ilfattovideo : Prima neve sulle Alpi, il passo dello Stelvio imbiancato – Video - olga453901841 : RT @Gazzettino: Brusco calo termico, prima neve sulle Dolomiti venete -

Ultime Notizie dalla rete : Prima neve Il Materiale Emotivo, Sergio Castellitto racconta il film: intervista di Sky TG24. ... la pioggia, la notte e il giorno, il vento e la neve, era magico e non avevamo problemi di nessun ... costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di ...

Bitcoin, big data e fintech: cinquanta esperti a confronto alla Privacy Week È la Privacy Week, la prima conferenza su privacy, innovazione e implicazioni democratiche dell'... In questo momento c'è un effetto 'palla di neve': quando un paese può fare qualcosa e trarne benefici ...

Maltempo, prima neve sulle Alpi: imbiancato il Passo dello Stelvio Repubblica TV Brusco calo termico, prima neve sulle Dolomiti venete Pioggia, neve e brusco calo delle temperature hanno portato d'improvviso l'autunno in Veneto, dove i fiocchi bianchi sono comparsi sulle Dolomiti e sulle Prealpi già alle quote di 1.800-2.000 metri. ( ...

Pasubio già imbiancato: è la prima neve di questo autunno – FOTONOTIZIA Prima neve di stagione oggi sul Monte Pasubio: le forti precipitazioni in atto da ieri hanno infatti imbiancato la montagna più amata dai vicentini (e non ...

... la pioggia, la notte e il giorno, il vento e la, era magico e non avevamo problemi di nessun ... costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno. La vita di ...È la Privacy Week, laconferenza su privacy, innovazione e implicazioni democratiche dell'... In questo momento c'è un effetto 'palla di': quando un paese può fare qualcosa e trarne benefici ...Pioggia, neve e brusco calo delle temperature hanno portato d'improvviso l'autunno in Veneto, dove i fiocchi bianchi sono comparsi sulle Dolomiti e sulle Prealpi già alle quote di 1.800-2.000 metri. ( ...Prima neve di stagione oggi sul Monte Pasubio: le forti precipitazioni in atto da ieri hanno infatti imbiancato la montagna più amata dai vicentini (e non ...