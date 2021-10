Italia-Spagna, non vogliamo chiamarla rivincita (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giorni di passione per la Final Four di Nations League: l’attesa semifinale Italia-Spagna per riannodare i fili del successo Ancora Italia-Spagna, esattamente tre mesi dopo. Era infatti lo scorso 6 luglio quando nella prima delle notti magiche di Wembley il rigore di Jorginho mise il punto esclamativo sulla semifinale degli Europei. A una novantina di giorni di distanza, riecco una serata per cuori Azzurri. La Final Four di Nations League prende il via da San Siro con la sfida che decreterà la prima finalista della manifestazione vinta due anni fa dal Portogallo. E l’obiettivo della nostra Nazionale è proprio emulare i lusitani, trionfatori in casa come sogna Roberto Mancini. Il tecnico jesino ben sa però che la sfida con le Furie Rosse è da prendere con le molle. Anche perché Luis Enrique fece soffrire non poco ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giorni di passione per la Final Four di Nations League: l’attesa semifinaleper riannodare i fili del successo Ancora, esattamente tre mesi dopo. Era infatti lo scorso 6 luglio quando nella prima delle notti magiche di Wembley il rigore di Jorginho mise il punto esclamativo sulla semifinale degli Europei. A una novantina di giorni di distanza, riecco una serata per cuori Azzurri. La Final Four di Nations League prende il via da San Siro con la sfida che decreterà la prima finalista della manifestazione vinta due anni fa dal Portogallo. E l’obiettivo della nostra Nazionale è proprio emulare i lusitani, trionfatori in casa come sogna Roberto Mancini. Il tecnico jesino ben sa però che la sfida con le Furie Rosse è da prendere con le molle. Anche perché Luis Enrique fece soffrire non poco ...

