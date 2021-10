Italia in dieci perde (1-2) dopo 3 anni: Spagna in finale. Fatale l’espulsione di Bonucci. Pagelle (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Partita epica: azzurri in dieci e in svantaggio 0-2 per quasi tutto il secondo tempo, quando Chiesa riesce a strappare il pallone allo strapossesso spagnolo e a dare a Pellegrini la palla dell'ultimo barlume di speranza. Uno a due a sette minuti dalla fine. Ultimi spiccioli di partita e di battaglia. L'Italia non ce la fa più, ma chiude con onore.Tre anni dopo, l'Italia conosce di nuovo l'amaro sapore della sconfitta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Partita epica: azzurri ine in svantaggio 0-2 per quasi tutto il secondo tempo, quando Chiesa riesce a strappare il pallone allo strapossesso spagnolo e a dare a Pellegrini la palla dell'ultimo barlume di speranza. Uno a due a sette minuti dalla fine. Ultimi spiccioli di partita e di battaglia. L'non ce la fa più, ma chiude con onore.Tre, l'conosce di nuovo l'amaro sapore della sconfitta L'articolo proviene da Firenze Post.

