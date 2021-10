Gli obiettivi del movimento Verde è Popolare | nato ad Assisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adilpolitico “” che ha l’obiettivo di avvicinare la cultura del popolarismo con la cultura ecologista dei Verdi e della Laudato Si’. I giovani cattolici e i laici Millennials possono approfondire e realizzare politicamente in Italia ciò che vorrebbero realizzare inseguendo in Svezia Greta Thunberg e in Uganda Vanessa Nakate. I Cattolici, i Millennials italiani possono diventare i protagonisti per un nuovo Centro che serve alla politica per riportare alle urne il 50% dei non votanti e per rivitalizzare la nostra democrazia. L’Associazione fondata da Gianfranco Rotondi, Paola Balducci e Tommaso Marvasi ha fatto adi suoi primi passi con un ambizioso programma e proponendo un modello originale di partecipazione. Si è tenuta alla Domus Pacis ...