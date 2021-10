Furti a Pompei, sparito un reperto dalla Domus di Sirico: aperte le indagini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Napoli, 6 ottobre 2021 " Nuova ondata di Furti agli scavi di Pompei , sparito un reperto archeologico dalla Domus di Sirico . Si tratta di un chiusino in marmo , di forma circolare e del diametro di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Napoli, 6 ottobre 2021 " Nuova ondata diagli scavi diunarcheologicodi. Si tratta di un chiusino in marmo , di forma circolare e del diametro di ...

