Discoteche, il Cts: sì all’apertura ma con il 35% di capienza. La rabbia dei gestori: così non riapriamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Spiragli sulla riapertura delle Discoteche. È possibile in zona bianca con l’obbligo di green pass e molti ‘paletti’. È il parere del Comitato tecnico scientifico, che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, Discoteche e locali similari. Il Cts in premessa ha sottolineato che “tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”. Discoteche, Cts: si alla riapertura in zona bianca “Nello specifico – si legge nella nota – si ritiene che se ne possa considerare l’apertura con una progressiva gradualità anche tenendo conto della necessità di valutare l’impatto delle misure già adottate”. Fermo restando – si aggiunge – che “gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Spiragli sulla riapertura delle. È possibile in zona bianca con l’obbligo di green pass e molti ‘paletti’. È il parere del Comitato tecnico scientifico, che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo,e locali similari. Il Cts in premessa ha sottolineato che “tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”., Cts: si alla riapertura in zona bianca “Nello specifico – si legge nella nota – si ritiene che se ne possa considerare l’apertura con una progressiva gradualità anche tenendo conto della necessità di valutare l’impatto delle misure già adottate”. Fermo restando – si aggiunge – che “gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Cts, possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza. E 50% all'aperto. Mascherina tolta solo con ballo #ANSA - FBiasin : Cts: “Possibile riaprire le #discoteche con Pass e 35% di capienza”. I casi sono due: 1) Quelli del Cts non escon… - stebellentani : Devo ancora leggere, ma se non capisco male il CTS darebbe ok a discoteche solo in zona bianca, col green pass, mas… - Giulia48113895 : RT @IlContiAndrea: #Cts: possibile riaprire #discoteche con green pass e 35% capienza. Capienza massima del 50% all'aperto ???????? - lavocedigenova : Ok alle discoteche col 35% di capienza, Costa: 'Buona notizia parere Cts, primo passo verso maggiori riaperture' -