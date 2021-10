Dichiara di non pubblicizzare la sua attività, ma la promuove sui social: denunciata una donna a Formia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Formia – Questa mattina, 6 ottobre 2021, i carabinieri della stazione di Formia , a conclusione di specifica attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria una donna del posto, imprenditrice, proprietaria di uno stabilimento balneare. In particolare i militari dell’arma accertavano che la donna aveva disatteso quanto attestato il 04 agosto scorso in apposita Scia, funzionale ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di intrattenimenti musicali, ovvero di non effettuare alcuna forma di pubblicità, promuovendo invece anche sui social le proprie attività. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Questa mattina, 6 ottobre 2021, i carabinieri della stazione di, a conclusione di specificadi indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria unadel posto, imprenditrice, proprietaria di uno stabilimento balneare. In particolare i militari dell’arma accertavano che laaveva disatteso quanto attestato il 04 agosto scorso in apposita Scia, funzionale ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di intrattenimenti musicali, ovvero di non effettuare alcuna forma di pubblicità,ndo invece anche suile proprie. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ...

