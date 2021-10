Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cats: Andrew Lloyd Webber è stato talmente traumatizzato dal film da comprarsi un cane… -

Ultime Notizie dalla rete : Cats Andrew

Movieplayer.it

Lloyd Webber ha svelato che inizialmente i diritti cinematografici dierano stati venduti ad Amblin con l'intenzione di realizzare un film animato diretto da Steven Spielberg. Il progetto ...... Our world" dall'8 ottobre "After 3" dal 29 ottobre "Genitori VS Influencer" dal 4 ottobre "" ... Nel cast anche George Mackay ,Scott , Imelda Staunton e Bill Bighy . La rivincita delle ...La visione del film tratto dal suo musical Cats ha traumatizzato Andrew Lloyd Webber al punto da fargli acquistare un cane. Cats, arrivato nelle sale nel 2019, è stato accolto in modo molto negativo d ...