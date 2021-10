Traffico Roma del 05-10-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi ci sono problemi sul Raccordo Anulare un incidente provoca ancora incolonnamenti in carreggiata esterna tra il video con lapiù vicino all’uscita Ostia Acilia altro incidente sempre in esterne ancora nel quadrante Sud causa di lunghe code tra la Pontina è l’uscita Appia restiamo sul raccordo in carreggiata interna perintenso tra le uscite ospedale Sant’Andrea e Salaria e successivamente a partire dalla Bufalotta sino alla rustica nella zona di Monte Mario code sulla Trionfale dalla galleria Giovanni XXIII a via Vincenzo Troya si tratta di un incidente al Tuscolano la polizia locale Ci segnala un altro incidente in Viale Marco Fulvio Nobiliore all’altezza di via Tarquinio Collatino altro incidente in via Gallia all’altezza di Piazza Tuscolo ...