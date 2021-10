Riaprono gli stadi e riecco gli imbecilli: non ne “usciamo migliori” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il calcio si è riappropriato della sua vera anima, i tifosi. Ritornano striscioni e cori negli stadi, ma anche l’ignoranza di chi dovrebbe essere isolato “Non facciamo di tutta l’erba un fascio”, sì ma questa erba continua ad essere coltivata negli stadi e spesso non sono soltanto i soliti tifosi ignoranti. Il calcio finalmente ha ritrovato il suo centro propulsore, che è il tifo, innegabile. Ma il problema del razzismo, e non solo, rimane. Siamo soltanto alla settima giornata del campionato e già abbiamo assistito a scene imperdonabili. Maignan vittima di ululati ed epiteti razzisti da parte di un tifoso all’Allianz stadium, per fortuna identificato dalla Juventus in collaborazione con il Milan e la Procura. Non bastano le scuse del giorno dopo, il “mi vergogno” lo abbiamo sentito troppe volte. Ci sono i mezzi, per allontanare ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Il calcio si è riappropriato della sua vera anima, i tifosi. Ritornano striscioni e cori negli, ma anche l’ignoranza di chi dovrebbe essere isolato “Non facciamo di tutta l’erba un fascio”, sì ma questa erba continua ad essere coltivata neglie spesso non sono soltanto i soliti tifosi ignoranti. Il calcio finalmente ha ritrovato il suo centro propulsore, che è il tifo, innegabile. Ma il problema del razzismo, e non solo, rimane. Siamo soltanto alla settima giornata del campionato e già abbiamo assistito a scene imperdonabili. Maignan vittima di ululati ed epiteti razzisti da parte di un tifoso all’Allianzum, per fortuna identificato dalla Juventus in collaborazione con il Milan e la Procura. Non bastano le scuse del giorno dopo, il “mi vergogno” lo abbiamo sentito troppe volte. Ci sono i mezzi, per allontanare ...

