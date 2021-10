Pippo Franco, sospetti sul presunto possesso di Green Pass falso. Il suo medico è indagato a Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) Pippo Franco è nel mirino dell’inchiesta dei Nas e della Procura di Roma per via della presunta falsa certificazione vaccinale presentata recentemente. L’attore, comico e conduttore tv avrebbe mostrato un Green Pass falso. Proprio in questi giorni, è candidato alle elezioni comunali di Roma con la coalizione di Centrodestra. Pippo Franco, ipotesi di Green Pass falso: l’accusa È un caso che ha lasciato forti perplessità quello scoppiato in queste ore a Roma, in merito a Pippo Franco. I Nas di Roma stanno indagando sui presunti Green Pass falsi nella Capitale e fra i nomi emersi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021)è nel mirino dell’inchiesta dei Nas e della Procura diper via della presunta falsa certificazione vaccinale presentata recentemente. L’attore, comico e conduttore tv avrebbe mostrato un. Proprio in questi giorni, è candidato alle elezioni comunali dicon la coalizione di Centrodestra., ipotesi di: l’accusa È un caso che ha lasciato forti perplessità quello scoppiato in queste ore a, in merito a. I Nas distanno indagando sui presuntifalsi nella Capitale e fra i nomi emersi ...

fattoquotidiano : C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certific… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - fanpage : Pippo Franco sarebbe coinvolto in un'indagine su presunti falsi #greenpass - LaStampa : Elezioni amministrative 2021: dai Subsonica a Pippo Franco top e flop delle preferenze - roscio85 : RT @fanpage: Pippo Franco sarebbe coinvolto in un'indagine su presunti falsi #greenpass -