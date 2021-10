Ornella Muti rivela | “Cose terribili su di me”

(Di martedì 5 ottobre 2021)si è raccontata nella trasmissione di Pierluigi Diaco “Ti Sento”. L’attrice ha parlato della sua carriera, raccontando però anche degli aspetti dolorosi del suo percorso, dalle tante critiche che sono state fatte nei suoi confronti fino alle difficoltà di sua figlia Naike nel vivere la pressione dei media. Nel programma in onda in seconda serata “Ti sento”, condotto da Pierluigi Diaco,è tornata a Articolo completo: dal blog SoloDonna

si racconta a 'Ti Sento', la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda in seconda serata su Rai 2. 'Mi hanno accusata di non avere un'anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne ...www.raiplay.itOrnella Muti ripercorrerà alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, tra grandi successi, ma anche qualche delusione, parlerà di Celentano, della sua famiglia e dei suoi affetti, della figlia ...La Muti rivedrà in un video i momenti più importanti del suo percorso umano e professionale: una serie di immagini montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai ricordi dell’attrice ch ...