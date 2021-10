Meloni dopo le elezioni: “Centrodestra d’accordo su Mario Draghi al Quirinale. In quel caso si potrebbe tornare a votare subito” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Chiederò a tutti di concentrarsi su Michetti perché forse alcune considerazioni, diciamo allegre, sulla validità del candidato non erano molto centrate. Il risultato di Michetti credo sia stato il migliore tra quelli delle grandi città”. Lo ha dichiarato la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa convocata a ventiquattro ore dalle elezioni comunali. ”In giornata chiamerò Salvini e Berlusconi per chiedere loro di confermare l’impegno che abbiamo visto in queste settimane – continua la leader di Fratelli d’Italia – e per dire che c’è bisogno di serrare i ranghi ancora di più”. In conferenza Meloni torna anche a parlare di elezioni: “Il Centrodestra è d’accordo sul fatto che Mario Draghi potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Chiederò a tutti di concentrarsi su Michetti perché forse alcune considerazioni, diciamo allegre, sulla validità del candidato non erano molto centrate. Il risultato di Michetti credo sia stato il migliore trali delle grandi città”. Lo ha dichiarato la leader di FdI, Giorgia, nel corso della conferenza stampa convocata a ventiquattro ore dallecomunali. ”In giornata chiamerò Salvini e Berlusconi per chiedere loro di confermare l’impegno che abbiamo visto in queste settimane – continua la leader di Fratelli d’Italia – e per dire che c’è bisogno di serrare i ranghi ancora di più”. In conferenzatorna anche a parlare di: “Ilsul fatto che...

Advertising

ciropellegrino : Dopo quella giornalistica, di #Fanpage, anche una inchiesta giudiziaria, aperta dalla Procura di Milano, sulle opac… - pfmajorino : Ma #Meloni , che è quella brava seria integerrima, dopo il servizio di #FanPage non ha nulla da dire sulla destra milanese? - MassimGiannini : Dopo la giustizia (caso #Morisi) ci si mette anche il “giornalismo a orologeria”. #Giorgetti, #Berlusconi, ora le o… - Nicola01915145 : RT @opificioprugna: Pronta analisi della #Meloni dopo le elezioni che non hanno premiato il #centrodestra: 'Il #M5Stelle ha perso'. (Massi… - MassimoSchiavo2 : RT @opificioprugna: Pronta analisi della #Meloni dopo le elezioni che non hanno premiato il #centrodestra: 'Il #M5Stelle ha perso'. (Massi… -